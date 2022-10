Stiri pe aceeasi tema

- Ex-dinamovistul Mario Nicolae (37 de ani), acum director sportiv la Vejle BK, liderul diviziei secunde daneze, este de un an in societatea și fotbalul scandinav, adaptandu-se zilnic la rigorile și educația nordica. Printre altele, a vorbit intr-un interviu acordat trimișilor GSP in Danemarca despre…

- Gazonul artificial al stadionului din Silkeborg va fi un adversar redutabil pentru elevii lui Nicolae Dica, mai ales ca jucatorii FCSB-ului au jonglat cu accidentarile in ultima perioada. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Danemarca și transmit informații de ultima…

- Situația cardurilor sociale pentru romanii cu venituri mici este dezastruoasa: funcționari care nu știu nimic sau ofera informații greșite, roboți telefonici cu mesaje inutile și, peste toate acestea, neputința oamenilor simpli de a avea acces la cele mai banale informații.

- Daca nu se va termina egal, meciul dintre Hermanstadul ”Finului” Marius Maldarașanu și ”Nașul” Nae Constantin va consfinți finalul unor serii pozitive deosebite, remarcabile, pentru echipe nou-promovate! Duelul de la Mediaș, de sambata (ora 17,30), aduce fața in fața revelațiile Ligii I, pana acum jocul…

- Dana Budeanu reacționeaza la decizia Guvernului Ciuca de a reduce pragul de consum pentru prețul plafonat la energie electrica „pentru a incuraja romanii sa faca economie la curent”. Autoarea rubricii „Verdict politic” cere intervenția SRI, afirmand ca romanii sunt calcați in picioare și sunt privați…

- UTA Arad și FC U Craiova 1948 se intalnesc, vineri, 26 august, de la ora 21:30, intr-un meci contand pentru etapa a 7-a din SuperLiga, transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.

- Numai pana duminica seara va mai puteți recenza, in caz ca nu ați facut-o deja, iar cei care au refuzat explicit acest lucru, pot fi amendați cu pana la cinci mii de lei. Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, aproape 93% dintre romanii din țara au completat formularele.…

- Numai pana duminica seara va mai puteți recenza, in caz ca nu ați facut-o deja, iar cei care au refuzat explicit acest lucru, pot fi amendați cu pana la cinci mii de lei. Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, aproape 93% dintre romanii din țara au completat formularele.…