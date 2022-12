Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor din ancheta preliminara, autocarul, care a plecat din Volos, avea inițial doi șoferi. Unul dintre aceștia ar fi suferit pe drum o toxiinfecție alimentara și nu a mai fost disponibil, astfel ca singurul șofer ramas ar fi fost nevoit sa conduca incontinuu 16 ore, susțin martorii citați…

- Șoferul autocarului care a lovit limitatorul de inalțime și a provocat moartea unui om in accidentul de la pasajul Unirii a fost audiat ore in șir, iar oboseala ar fi cauza tragediei, spun autoritatile. Barbatul conducea de 16 ore, iar autoritațile sunt de parere ca oboseala acumulata ar putea fi o…

- Cind mai erau exact doua zile pana la Craciun, Bucureștiul a asista la o noua tragedie. Poate din inconștiența constructorului, poate din alte motive, azi a avut loc un nou accident dramatic la Pasajul Unirii. Bilanțul, 22 de persoane ranite grav, și cel puțin una decedata. Dar, drama de astazi are…

- Ivana Knoll, pedepsita dupa toate pozele incitante facute la CM 2022 din Qatar. Autoritațile au luat masuri, dupa ce tanara in varsta de 26 de ani s-a afișat la mai multe meciuri de fotbal imbracata sumar. Fotografiile cu modelul croat au devenit virale pe rețelele sociale, dat fiind curajul sau de…

- Barbatul, care era colonel in rezerva al armatei italiene, a fost ucis in timp ce dormea pe canapea, in fața televizorului, de catre fiul sau, potrivit publicației La Stampa.Tanarul de 24 de ani și-a lovit tatal cu o ranga in cap, apoi i-a taiat gatul, spunand carabinierilor chemați de mama sa ca acesta…

- Daniel Onoriu a incercat sa se spanzure?! Informații șocante despre pilotul de raliu care a fost plasat in detenția autoritaților, pentru o perioada de 30 de zile, dupa ce a incalcat ordinul de restricție obținut de fosta lui partenera. Daniel Onoriu a incercat sa se spanzure?! Daniel Onoriu se afla…

- Trustul Intact pregatește surprize noi pentru telespectatori in anul acesta de Revelion, dupa plecarea lui Dan Negru. Majoritatea romanilor au fost surprinși de decizia moderatorului, iar unii dintre ei s-au gandit imediat la trecerea dintre ani care era mereu petrecuta alaturi de el. Ce decizie au…

- In dimineața zilei de marți, 18 octombrie, un incendiu s-a produs in Pasajul Unirii din Capitala, dupa ce un autoturism a luat foc, in mijlocul traficului. Un celebru artist autohton a fost martor la incidentul nefericit ce s-ar fi putut transforma intr-o adevarata tragedie. Ce a vazut vedeta, de fapt.…