InfoCons lansează campania naţională de educare şi informare a consumatorilor în domeniul jocurilor video InfoCons lanseaza campania nationala de educare si informare a consumatorilor in domeniul jocurilor video din perspectiva protectiei consumatorilor, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Tinand cont de faptul ca tot mai multi consumatori joaca jocuri video (7,9 milioane de consumatori pe smarphone-uri, PC-uri, console sau tablete), fie ei adulti sau copii, InfoCons vine in sprijinul acestora si lanseaza campania nationala de educare si informare a consumatorilor in domeniul jocurilor video din perspectiva protectiei consumatorilor", se mentioneaza in comunicat. Astfel, toti consumatorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

