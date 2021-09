Stiri pe aceeasi tema

- In proporție de 40% populația comunei Tureni este vaccinata anti-COVD dar autoritațile fac pregatiri pentru valul 4 al pandemiei. Potrivit datelor prezentate de DSP Cluj la ora actuala sunt 5 cazuri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cum incepe noul an scolar 2021-2022. Conditiile oficiale de desfasurare a cursurilor ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Noul an scolar 2021-2022 incepe luni,…

- Potrivit rechizitoriului DNA prin care fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, a fost trimis in judecata, acesta a depus intr-un cont bancar suma de 75.741 de lei, prejudiciul reclamat de Minister dupa ce fosta sa consiliera nu s-a prezentat nicio zi la serviciu, dar a incasat salariu.

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a anunțat ca autoritatile vor derula o campanie de informare prin intermediul scolilor, care vor organiza sedinte online cu parintii pentru...

- Libertatea a stat de vorba cu Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al Inspecției de Munca, despre controalele efectuate de inspectorii de munca pe șantierele din țara, dar și despre accidentul colectiv din 2 august de langa Biblioteca Naționala, in urma caruia doi muncitori au murit ingropați…

- In vederea cresterii gradului de constientizare a lucratorilor cu privire la consecintele sociale si economice negative pe care le produce munca nedeclarata si munca subdeclarata (munca „la gri”), la drepturile si obligatiile pe care le au acestia, cat si la riscurile la care se expun atunci cand accepta…

- Platforma europeana pentru intensificarea cooperarii in materie de munca nedeclarata (UDWP), al carei membru este și Inspecția Muncii, impreuna cu Comisia Europeana, au desfașurat in anul 2020, sub denumirea #EU4FairWork, o Campanie Europeana de conștientizare a lucratorilor și a angajatorilor cu privire…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Narcisa Birjaru a fost marea caștigatoare a sezonului 9 din Chefi la cuțite, insa puțini sunt cei care știu cate oferte de munca a primit concurenta lui Catalin Scarlatescu și cum i s-a schimbat, de fapt, viața. Soția lui Alex Turcitu este recunoscuta pe…