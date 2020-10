Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a jucat cu succes in weekend la Tg. Jiu in ciuda absentelor cauzate de coronavirus, dar acum urmatorii adversari ai alb-violetilor au probleme legate de Covid. Partida de maine din Cupa Romaniei, cu CSC Ghiroda e incerta dupa ce nu mai putin de zece persoane din lotul si staff-ul gazdelor…

- UPDATE Deși reprezentanții Tribunalului au anunțat trei cazuri COVID 19 in randul personalului, se pare ca nu este așa. In urma anchetei epidemiologice desfașurata de DSP Buzau s-a stabilit ca cea de-a treia persoana – o grefiera- are rezultat negativ la testul pentru SARS-CoV2, facut intr-un laborator…

- Politehnica si-a aflat adversara din turul IV al Cupei Romaniei. Alb-violetii vor intalni CSC Ghiroda si Giarmata Vii intr-o mansa unica, in deplasare. Meciul cu formatia din Liga a III-a va avea loc miercuri, 21 octombrie, de la ora 14.30, pe stadionul din Ghiroda – “Emilian Pavel”. Politehnica s-a…

- Turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal a adus in competitie si zece echipe din Liga secunda, dar si un derby al judetului Timis. Ghiroda si Dumbravita au jucat un meci direct pentru a ajunge in turul urmator, unde vor intra si Ripensia sau ASU Politehnica. Ghiroda a eliminat doua echipe dintr-un judet…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- Meciul dintre CS Universitatea Cluj - CS SCM Timisoara, care trebuia sa aiba loc duminica, pe Stadionul Parc Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca, de la ora 11:00, in etapa a doua a Cupei Romaniei la rugby, nu se va desfasura din cauza unui caz pozitiv la coronavirus in lotul echipei banatene. ''Decizia…

- Alb-violetii au primit rezultatele pentru restul de 18 teste pentru depistarea COVID-19 efectuate joi. Mario Contra a iesit pozitiv la un test separat. Astazi, ASU Politehnica a anuntat ca 17 membri au primit rezultatul negativ, dar inca nu a fost clarificata situatia mijlocasului Raul Vidrasan. Celalalt…

- Pe teritoriul Romaniei, sunt confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei, iar 2.150 de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de…