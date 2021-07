Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce preturile masinilor si camionetelor utilizate au reprezentat peste o treime din cresterea preturilor raportata marti de Departamentul Muncii, economistii continua sa creada ca inflatia ridicata va fi temporara, in conformitate cu punctul de vedere al presedintelui Rezervei Federale, Jerome…

- Institutul Național de Statistica a publicat astazi, 13 iulie, indicele prețurilor bunurilor de consum pentru luna iunie, scoțand in evidența creșterile de prețuri care i-au afectat pe romani in ultimul an. Conform raportului INS, rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, in creștere cu 0,1% fața de…

- Nu exista un pericol iminent de a scapa de sub control cresterea preturilor in Romania, este de parere Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), mentionand ca o mare parte a cresterii ratei inflatiei a fost cauta de majorarea preturilor la energie si gaze…

- Potrivit Biroului National de Statistica, preturile de consum au urcat cu 1,5% in aprilie, dupa o crestere de 0,7% consemnata in luna martie. Economistii intervievati de Reuters anticipau o crestere a preturilor de 1,4%. La accelerarea inflatiei au contribuit cresterea preturilor reglementate pentru…

- Va urma o perioada de creșetere a prețurilor, mai ales la carburanți care urca spre suma de 6 lei. Creșterea prețurilor la benzina și motorina va afecta și prețurile altor produse de baza, cum ar fi carnea sau pâinea, deoarece prețurilor de transport sunt incluse…

- Saptamana trecuta, leul a avut o evoluție stabila fața de euro, care a fluctuat in culoarul 4,922 – 4,933 lei. Mult mai agitat a fost parcursul comparativ cu alte valute principale. Dupa o creștere la 4,9265 lei, cursul euro a scazut vineri la 4,9253 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat…

- Statele Unite au inregistrat in aprilie cea mai mare crestere a preturilor de consum din ultimii 12 ani. Indicele preturilor de consum, care masoara un cos de bunuri, costul energiei si al locuintelor, a urcat cu 4,2% fata de intervalul similar al anului trecut. Un sondaj realizat de Dow Jones anticipa…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos de bunuri, costul energiei si al locuintelor, a urcat cu 4,2% fata de intervalul similar al anului trecut. Un sondaj realizat de Dow Jones anticipa o crestere de 3,6%. Cresterea de la luna la luna a fost de 0,8%, peste asteptarile de 0,2%. Excluzand…