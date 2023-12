Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul comestibil s-a ieftinit cel mai mult, cu 27,51%, in noiembrie 2023 fata de noiembrie 2022, arata ultimele date publicate de Institutul Național de Statistica prin evoluția inflației in Romania. De asemenea, faina s-a ieftinit cu 24% fața de anul precedent, iar zaharul cu 4,6%.Scaderi ale prețului…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.

- Un top al celor mai cautate targuri de Craciun din Europa cu cele mai ieftine bilete de avion i-ar putea indemna pe romani sa-și planifice macar un city break in perioada Sarbatorilor de iarna.

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 10,36%, cele nealimentare cu 6,68%, iar serviciile cu 12,10%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi. In septembrie, comparativ cu…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 7.258 de lei in august 2023, cu 59 de lei (0,8%) mai mic decat in luna precedenta, iar cel net s-a situat la 4.531 de lei, in scadere cu 34 lei (0,7%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii.

- Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei ramasese la nivelul de 9,4% in august, același comparativ cu luna iulie