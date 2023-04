Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele mai cautate alimente in Saptamana Mare sunt ouale, iar medicii veterinari ne spun care este greseala pe care o putem face dupa ce le cumparam si care scurteaza perioada lor de valabilitate. Culoarea galbenușului de la ouale de gaina poate varia in funcție de dieta pasarii, rasa, varsta,…

- In fiecare an de Paște și Craciun, mii de moldoveni se intorc in R. Moldova pentru a-și revedea familiile. In fiecare an, exact inainte de aceste sarbatori, leul moldovenesc „se intarește” brusc, iar toate valutele „scad”. Chiar daca leul moldovenesc e tot mai slab, și in realitatea puterea lui de cumparare…

- A devenit deja o tradiție pentru Caravana 4×4 Vrancea sa imparta cadouri familiilor și batranilor nevoiași din județ, cu o saptamana inainte de Paști. In zorii zilei de sambata, mașinile incarcate cu daruri au pornit spre Odobești, Vidra, Vizantea-Livezi, Vizantea Manastireasca și Vrancioaia. Alaturi…

- Primaria Chișinau invita locuitorii și oaspeții capitalei la Targurile de Paști. Targurile de Paști sunt inaugurate aproape de casa, in fiecare sector al orașului, in perioada 8 – 24 aprilie, intre orele 7:00-19:00.

- Datinile de Pasti sunt numeroase si ele se leaga de unele aspecte ale celebrarii pascale in forme popular-crestine. Noaptea Invierii fiind un timp al vegherii, nu se doarme si nu se stinge lumina prin case pana dimineata. Lumina de la biserica se duce aprinsa pana acasa, apoi se pastreaza pentru ...

- Gelu Tofan, viceprimar la Pitești, are o idee fixa, foarte greu de realizat, dar de apreciat la urma urmei. Este vorba despre construirea unui Spital Municipal, in zona Zavoi. Citește și: Primarul Cristian Gentea: ”Le-am spus celor de la ISU ca țin sa inaugurez Bazinul inainte de Paști” Acest spital…

- Meteorologii estimeaza ca, pana de Paști, temperaturile vor fi mai mari de cele normale pentru aceasta perioada. Cantitatile de precipitatii vor fi in general excedentare.Saptamana 20 - 27 martieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Boboteaza si Sf. Ioan au fost declarate sarbatori legale in care nu se lucreaza, potrivit unei legi adoptata miercuri de Camera Deputatilor. „Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003, urmarindu-se instituirea, ca zile de sarbatoare legala in care…