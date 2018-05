Stiri pe aceeasi tema

- Susținatori militari pe o motocicleta au detonat, astazi o bomba in fața sediului poliției din Surabaya, cel de-al doilea oraș al Indoneziei, luni, la o zi dupa o familie de teroristi a comis o serie de trei atentate sinucigase, la ...

- Atentatele sinucigase din trei biserici din Surabaya, soldate cu 13 morti, duminica, au fost comise de o familie de sase persoane, inclusiv copiii, a declarat seful politiei indoneziene, Tito Karnavian, citat de DPA. Familia atentatorilor - inclusiv doua fete in varsta de 12 si 9 ani - revenise recent…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…