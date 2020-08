Stiri pe aceeasi tema

- Insula Bali din Indonezia va ramane inchisa pentru vizitatorii straini pentru restul acestui an din cauza cresterii cazurilor de coronavirus, a anuntat guvernatorul Wayan Koster, care a abandonat un plan anterior care viza redeschiderea insulei incepand din data de 11 septembrie, transmite Bloomberg.Indonezia…

- Filipine au raportat luni un numar record de 6.958 de noi infectari cu coronavirus, numarul de cazuri de COVID-19 la nivel national ajungand la 136.638, cel mai mare din Asia de Sud-Est, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Numarul deceselor provocate de COVID-19 a crescut la 2.293, cu 24 de noi decese…

- Magnatul media Jimmy Lai din Hong Kong a fost arestat pentru suspiciune de coluziune cu forte straine in conformitate cu legea privind securitate nationala impusa de Beijing metropolei financiare in luna iunie, potrivit anuntului facut pe Twitter luni de un colaborat apropiat al acestuia, transmite…

- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, conform informarii oferite de Grupul de Comunicare Strategica, 5.215 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID 19 coronavirus : 1.885 in Italia, 561 in Spania, 117 in Franta, 2.330 in Germania, 129 in Marea Britanie,…

- Ziarul Unirea Scade media de varsta a pacienților cu coronavirus. Tataru: Putem vedea decese la 30 – 35 de ani, care nu aveau comorbiditați Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca „și la noi a scazut media de varsta” a pacienților cu COVID-19. „Putem vedea decese la 30 – 35 de ani…

- Autoritatile indoneziene s-a plans miercuri ca sute de persoane au refuzat testarea pentru noul coronavirus, in contextul in care tabuurile sociale incep sa se impuna ca obstacol in calea eforturilor de a opri raspandirea pandemiei, intr-una din cele mai mai populate tari din lume, informeaza Reuters.…