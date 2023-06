Individul care și-a omorat bunicul in plina strada in Bosanci și a ranit un polițist venit la fața locului și-a aflat miercuri pedeapsa finala. Ciprian Constantin Gorban, de 36 de ani, a primit 3 ani pentru ultraj și 15 ani pentru violența in familie raportata la infracțiunea de omor. Soluția ...