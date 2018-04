India: Preşedintele Ram Nath Kovind a semnat ordonanţa privind pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii Presedintele indian Ram Nath Kovind a semnat o ordonanta care prevede pedepse drastice pentru cei acuzati de violente sexuale impotriva copiilor, inclusiv pedeapsa cu moartea in cazul celor condamnati pentru violarea fetelor cu varste sub 12 ani, relateaza duminica dpa. Guvernul indian a votat ordonanta sambata, pe fondul amplelor proteste publice in legatura cu recentele cazuri de viol carora le-au cazut victime tinere fete. O fetita de 8 ani a fost violata si ucisa in statul Jammu si Kashmir, in timp ce in Uttar Pradesh o fata de 16 ani a fost violata in grup, declansand proteste la nivel national.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

