Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit duminica la un centru de carantina si de tratare Covid-19 din orasul indian Vijayawada, au transmis autoritatile locale citate de Reuters, potrivit news.ro.Echipele de interventie au salvat aproximativ 20 de pacienti si personalul medical…

- Opt pacienti cu COVID-19 au murit joi in India intr-un incendiu izbucnit in sectia de terapie intensiva a unui spital privat din Ahmedabad (vest), au anuntat responsabili locali, precizand ca a fost lansata o ancheta, transmit Reuters si dpa potrivit Agerpres. Politia a intervenit dupa tragedie pentru…

- Shah, unul din colaboratorii apropiati ai premierului Narendra Modi, este cel mai inalt oficial indian testat pozitiv la coronavirus pana acum. Ministerul pe care il conduce s-a aflat in prima linie a combaterii epidemiei. Un purtator de cuvant al institutiei nu a fost in masura sa comenteze anuntul.…

- Ministrul de interne al Indiei, Amit Shah, in varsta de 55 de ani, a fost spitalizat duminica, dupa ce a contractat coronavirusul, transmite Agerpres.Shah, unul din colaboratorii apropiati ai premierului Narendra Modi, este cel mai inalt oficial indian testat pozitiv la coronavirus pana acum. Ministerul…

- Ministrul de interne al Indiei, Amit Shah, in varsta de 55 de ani, a fost spitalizat duminica, dupa ce a contractat coronavirusul, transmite Reuters.Shah, unul din colaboratorii apropiati ai premierului Narendra Modi, este cel mai inalt oficial indian testat pozitiv la coronavirus pana acum.…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Oameni de stiinta britanici care analizeaza datele dintr-o aplicatie de urmarire a simptomelor infectiei COVID-19 utilizata pe scara larga au ajuns la concluzia ca exista 6 tipuri distincte ale bolii, fiecare caracterizat de un set de simptome, relateaza agenția Reuters. O echipa de la King’s College…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…