Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 32 de persoane au fost ucise de fulgere in statele Bihar si Uttar Pradesh din nordul Indiei in timpul unor furtuni musonice, au anuntat sambata oficialii indieni si companiile mass-media locale, relateaza DPA. Douazeci si unu de oameni au fost ucisi in opt districte din estul statului Bihar…

- Cel putin 104 persoane au fost ucise de fulgere in India, intr-o perioada in care furtunile musonice au afectat statele Bihar si Uttar Pradesh, situate in nordul si estul tarii, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA.

- Cel putin 104 persoane au fost ucise de fulgere in India, intr-o perioada in care furtunile musonice au afectat statele Bihar si Uttar Pradesh, situate in nordul si estul tarii, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA.Optzeci si trei de oameni au fost ucisi in diverse districte din…

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise de fulger in India, intr-o perioada in care furtunile musonice au afectat statele Bihar si Uttar Pradesh, situate in nordul si estul tarii, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA, potrivit Agerpres. Douazeci si opt de oameni au fost ucisi in diverse…

- Cel putin 20 de sateni, inclusiv 10 copii, au murit marti in alunecarile de teren provocate de ploile pre-musonice din nord-estul Indiei, au declarat oficiali locali, relateaza AFP potrivit Agerpres. Alunecarile de teren au avut loc intre orele 05:00 si 07:00 (23:30 luni - 01:30 marti GMT) in trei…

- Cel putin 20 de sateni, inclusiv 10 copii, au murit marti in alunecarile de teren provocate de ploile pre-musonice din nord-estul Indiei, au declarat oficiali locali, relateaza AFP. Alunecarile de teren au avut loc intre orele 05:00 si 07:00 (23:30 luni - 01:30 marti GMT) in trei districte din sudul…

- Guvernatorul zonei a precizat ca dezastrul ecologic, produs joi dimineața, este unul major. In prezent, autoritațile vorbesc despre 5.000 de persoane care au suferit diferite grade de intoxicație cu gazul chimic, din care cel puțin 1.000 sunt internate. Bilanțul mai indica și noua decese. „Cel putin…

- Peste 1.000 de persoane au fost spitalizate joi dimineata in orasul Visakhapatnam din sud-estul Indiei in urma unei scurgeri de gaz la o uzina chimica, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP.'Cel putin 1.000 de persoane din zone situate in jurul scurgerii de gaz au fost aduse la diferite…