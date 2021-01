Solicitarea reprezinta o noua bataie de cap pentru WhatsApp si compania sa mama, Facebook, care au mizat pe piata indiana pentru extinderea afacerilor lor in domeniul platilor si alte servicii. ”Schimbarile propuse provoaca ingrijorari grave referitoare la implicatiile pentru posibilitatea de a alege si autonomia cetatenilor indieni. Din acest motiv va solicitam sa retrageti modificarile propune”, a scris ministerul intr-un email adresat sefului WhatsApp, Will Cathcart, pe 18 ianuarie. Facebook a investit anul trecut 5,7 miliarde de dolari in divizia digitala indiana Reliance, in mare parte pentru…