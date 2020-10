Indemnizația de 16 mii de lei va fi acordată: Iată până când CHIȘINAU, 22 oct - Sputnik. Guvernul a extins plata prestațiilor in valoare de 16 mii lei pentru lucratorii medicali și unele categorii de funcționari care au contactat virusul COVID-19 in timpul indeplinirii atribuțiilor de serviciu. ”Pana in data 30 noiembrie inclusiv, perioada de valabilitate a normelor prevazute de articolele 4.5 și 6 din Legea privind aplicarea anumitor masuri pentru perioada starii de urgența in sfera sanatații publice este prelungita inițiativa de achitare a celor 16 mii de lei”, se arata in decizia Guvernului. ”Pana in data 30 noiembrie inclusiv, perioada de valabilitate a normelor prevazute de articolele 4.5 și 6 dinprivind aplicarea anumitor masuri pentru perioada starii de urgența in sfera sanatații publice este prelungita inițiativa de achitare a celor 16 mii de lei”, se arata in decizia Pe langa despagubirea de 16 mii de lei, se va pastra… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

