Investitorii nu au avut niciun cuvant de spus in demiterea lui Sam Altman. De ce? „Cand veți avea mai multa incredere? Cand va obțineți tehnologia de la o companie non-profit sau de la una care scoate profit și care este controlata in intregime de un singur om?” a intrebat Brad Smith, președintele Microsoft, la o conferința la Paris pe 10 noiembrie. Acesta a fost modul in care Smith a laudat Open AI, startup-ul din spatele Chat GPT, și a declanșat companii precum Meta, gigantul rețelelor sociale al lui Mark Zuckerberg. Evenimentele de saptamana trecuta, care au inceput pe 17 noiembrie cu consiliul…