- Ministrul Justitiei are un procuror preferat pentru sefia DNA: pe Adina Florea, din Constanta. Este un nume controversat in opinia unora, pentru ca numele ei apare intr-un dosar care este in lucru la DNA Bucuresti, iar tatal ei este consilier PSD de Constanta, scrie stiri.tvr.ro. Ea a primit nominalizarea…

- Propunerea lui Tudorel Toader pentru șefia DNA nu este lipsita de controverse. Potrivit jurnaliștilor G4Media, care citeaza surse, protocolul secret publicat de Valcov a fost sustras chiar de la Parchetul Constanța, de unde provine Adina Florea. Tatal procurorului este consilier județean al PSD iar…

- Numele Adinei Florea, propunerea pentru sefia DNA, apare intr-un dosar penal deschis de institutia pe care ar urma sa o conduca: “Nu mi-a adus nimeni la cunostinta nicio acuzatie”, scrie stiri.tvr.ro, “Eu sunt doar o propunere a ministrului Justitiei, pana la numirea de procuror-sef al DNA este cale…

- Adina Florea este procurorul propus de ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. Pe langa faptul ca are un dosar in lucru la DNA, Adina Florea ar putea avea și legaturi politice.Surse judiciare au precizat faptul ca Adina Florea este fiica lui Dumitru Florea, consilier județean…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca o propune pentru funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție pe procuroarea constanțeana Adina Florea. Adina Florea apare cercetata, alaturi de contracandidatul ei, Andrei Bodean, intr-un dosar penal, aflat in instrumentarea Secției I a…

- Ultimii trei procurori declarati admisi la selectia pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie vor sustine, marti, interviurile cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acestia sunt procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea - fost procuror general…

- Un tanar s a ales cu dosar penal dupa ce a sustras dintr un supermarket produse in valoare de ... 24 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 iulie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au identificat un barbat, in varsta de 27 ani, care ar fi sustras, dintr un supermarkert,…

- „Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca un dosar penal referitor la abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala pe numele ministrului Tudorel Toader se afla deja in lucru la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…