Încrederea în politicieni și instituțiile statului a scăzut alarmant (sondaj) Doi din trei romani considera ca lucrurile se indreapta in direcția greșita iar trei din patru nu au incredere in partidele politice, conform unui sondaj al Uniunii Europene. Nivelul este mult mai scazut fața de cel inregistrat in vara anului trecut. Increderea in partidele politice a scazut la nivelul țarii de la Eurobarometrul precedent, 73% dintre romani declarand ca tind sa nu aiba incredere in partide, fața de 64% in vara anului 2022. Noul sondaj a fost facut in primele luni ale anului 2023 și finalizat in aprilie. Valoarea este apropiata de media europeana, unde 75% dintre europeni declara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

