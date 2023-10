Stiri pe aceeasi tema

- „Pe timpul desfasurarii partidei de fotbal, dintre echipele ACS Petrolul 5 si S.C Fotbal Club FCSB SA de pe stadionul Ilie Oana, din data de 28 octombrie a.c., suporterii galeriei echipei gazda au folosit in mod repetat materiale pirotehnice, iar la jumatatea reprizei a doua, acțiunile acestora au culminat…

- Petrolul Ploiesti a smuls egalul cu FCSB, 2-2 (0-1), sambata seara, pe Stadionul „Ilie Oana”, intr-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.FCSB a avut 2-0, prin golurile marcate de Damjan Djokovic (2), dupa o eroare a lui Jair, si de Alexandru Baluta (49), dupa o minge sutata in transversala…

- Bataia a avut loc inainte cu aproximativ 30 de minute sa se incheie partida. In minutul 68 al meciului, ultrașii din peluza galeriei Petrolul s-au luat la bataie cu cațiva jandarmi aflați in peluza. Unii spectatori au rupt scaune și le-au aruncat in forțele de ordine. Conflictul a izbucnit dupa ce jandarmii…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF, intrunita miercuri, a decis sanctiuni pentru FC Rapid, Petrolul, FC Dinamo si Hermannstdt, dupa meciuri din ultimele doua etape ale Superligii.FC Rapid a primit o penalitate de 10.000 de lei, iar celelalte trei cluburi au fost sanctionate cu cate 5.000 de lei,…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, ca trebuie toleranta zero „fata de toti asa-zisii bombardieri”, care fac scandal si confunda plajele cu maidanul. el a transmis sustinerea sa si a Guvernului pentru jandarmi si politisti. Ciolacu a transmis un mesaj fortelor de ordine, vineri, la inceputul…

- VIDEO: Gheorge Grozav și Nicolae Carnat au punctat pe prima scena in duelul incendiar de la Ploiești Partida spectaculoasa pe “Ilie Oana”, in etapa a 4-a a Superligii, intre Petrolul Ploiești și campioana Farul Constanța, scor 3-2, intalnire in care doua reușite au fost semnate de atacanții din Alba…

- FC Petrolul Ploiești a inregistrat ieri, 31 iulie 2023, primul eșec din actuala ediție de campionat a SuperLigii, 0-2, pe arena Ilie Oana, la capatul unui meci, cu FC Voluntari, decis in 240 de secunde, mai precis intre minutele 74 și 78. Fundașul central brazilian Garutti a primit al doilea cartonaș…