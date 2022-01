Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidența Covid-19 calculata la 14 zile din Capitala a ajuns, sambata, la 16,07 de cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 14,11 cazuri la mia de locuitori. Rata de incidenta Covid a crescut accentuat de la inceputul acestui an…

- Rata de incidența COVID in București a crescut la 5,67 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate luni de Direcția de Sanatate Publica. In urma cu o zi incidenta a fost de 5,17. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie 2021 – […] The…

- Rata de incidența a cazuri de coronavirus din București continua sa creasca, anunța Direcția de Sanatate Publica a Capitalei . Sambata, 15 ianuarie, indicele a ajuns la 4,62 cazuri la mia de locuitori. Din 29 decembrie 2021, cand rata era de 0,62, incidența in Capitala a crescut incontinuu. Cum a evoluat…

- Potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cumulata la 14 zile a coborat pana la 0,85 de cazuri la mia de locuitori. Ultima oara cand a mai fost raportata aceasta incidența in Capitala a fost pe 1 septembrie, cand numarul cazurilor zilnice era deja in creștere - 1.443 de noi…

- 1.681 de pacienți cu COVID-19 sunt internați acum in secțiie ATI din Romania, potrivit datelor anunțate, marți, 16 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. In acest moment, la nivel național, exista 23 de pauturi libere de terapie intensiva pentru persoanele pozitive, in stare grava. Potrivit…

- 1.731 de pacienți de pacienți cu COVID-19 sunt internați, in prezent, in secțiile de terapie intensiva din spitalele din Romania, potrivit datelor anunțate, duminica, 14 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. In acest moment, la nivel național exista 6 paturi de ATI libere pentru persoanele…

- Romania se afla pe un trend descendent al pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, astfel ca rata de infectare continua sa scada de la o zi la alta. Direcția de Sanatate Publica a transmis noile date cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 inregistrata in Capitala.

- Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.666.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare, in vreme ce 48.664 de persoane diagnosticate cu infecție cu…