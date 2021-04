Stiri pe aceeasi tema

- In trei localitati din judetul Covasna, in care incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit 4 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, vor fi impuse restrictii suplimentare pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, conform masurilor adoptate joi de Guvern, a anuntat conducerea Directiei Judetene…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 3 la mia de locuitori in alte doua localitati din judetul Covasna, Moacsa si statiunea Covasna, numarul total al acestora situandu-se in prezent la sase, informeaza Directia de Sanatate Publica. Potrivit datelor postate joi pe site-ul institutiei,…

- Rata de infectare cu COVID-19 la 14 zile se mentine sub 1 la mia de locuitori la nivelul judetului, dar trei localitati au depasit trei cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, a informat, marti, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Astfel, rata de incidenta a infectarii cu COVID-19…

- Numarul total al cazurilor confirmate de infecție Covid -19 in evoluție in județul Suceava este de 907, conform situaților intocmite de Direcția de Sanatate Publica. Rata de infectare este de 1,17 la mia de locuitori.Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din ...

- Activitatea fata in fata in cinci clase si intr-o grupa de gradinita din judetul Botosani a fost suspendata dupa inceperea celui de-al doilea semestru, ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectare cu virusul COVID-19, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP). Raportarea…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19, la mia de locuitori, fara focare, este 2,65 in județul Brașov. Din 650.197 de locuitori, 1.746 sunt pozitivi, dintre care 25, in focare. The post Incidența cazurilor de COVID-19 este 2,65 in județul Brașov…

- Patinoarul artificial de langa arena sportiva Sepsi din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea autoritatilor locale, a fost inchis, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19 in ultimele zile. „’Din pacate, numarul infectarilor in ultimele zile este din nou in crestere, astfel, in interesul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov, incidența cazurilor de COVID-19, la mia de locuitori, fara focare este 2,63. Din 650.197 de locuitori, 1.718 sunt pozitivi, dintre care 9, in focare. The post Incidența cazurilor de COVID-19, in municipiul Brașov este…