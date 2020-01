Incident şocant în Austria: Un român şi-a ucis soţia. Fiul său a alertat poliţia Un cetațean roman de 50 de ani și-a injunghiat mortal soția, in varsta de 42 de ani, in cursul unui incident produs miercuri seara in localitatea Ybbs an der Donau din Austria, relateaza presa locala, potrivit Mediafax. Barbatul a fost arestat la scurt timp dupa crima, insa inițial nu a vrut sa coopereze cu ancheta poliției, potrivit site-ului en24 News. Cuplul avea doi copii, un fiu de 16 ani și o fiica de 18 ani. Baiatul este cel care a alertat poliția. Cei doi copii au fost preluați de o echipa de consilieri psihologici. Johann Baumschlager, un purtator de cuvant al poliției,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

