Incident revoltator. Spray lacrimogen pulverizat intr-un magazin din Lugoj, sub ochii uluiti ai clientilor

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev neidentificat a pulverizat spray lacrimogen pe holul unei scoli din Craiova, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un tractor care a fost declarat furat de autoritatile din Olanda a fost gasit de politistii de investigatii criminale scos la vanzare, pe o strada din orasul Targu-Neamt. ‘Politistii au identificat in fata unui imobil situat pe strada Mihail Sadoveanu, din Targu-Neamt, un utilaj agricol care era expus…

- Comunicat. In fiecare seara, descinderile polițiștilor locali cu atribuții in domeniul ordinii publice, respectiv circulației rutiere, continua, dupa orele 22:00, in scopul prevenirii faptelor de...

- Un elev de clasa a saptea de la o scoala din Chitila, judetul Ilfov, a pulverizat, miercuri, spray iritant-lacrimogen pe holul unitatii de invatamant. Doua fete din clasa a VI-a au primit ingrijiri medicale. Politistii fac verificari in acest caz. Una dintre fete a fost transportata la un spital…

- O femeie a fost retinuta de politistii argeseni sub acuzatia ca si-a abuzat, in mod repetat, fiul. Dupa ce initial si-a abandonat copilul pe care l-a nascut la 15 ani, lasandu-l in grija autoritatilor, cativa ani mai tarziu a decis sa il ia acasa, dupa ce s-a casatorit si a mai avut un copil. Viata…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Satu Mare au dispus, ieri, 10 octombrie a.c., masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat, de 48 de ani, din Carei, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 8 octombrie a.c., barbatul ar…

- Nr. 176560 338 din 10 octombrie 2022 ACTIUNI ALE POLITISTILOR RUTIERI LA NIVELUL JUDETULUI CLUJ Politistii rutieri clujeni, sub coordonarea Serviciului Rutier au demarat in aceasta dimineata o actiune ampla de verificare a legalitatii transportului de persoane. Verificarile au fost desfasurate la nivelul…

- Tras pe dreapta la Borsa, un sofer le-a prezentat politistilor un permis de conducere fals. A afirmat ulterior ca habar n-avea ca actul era contrafacut, dar cand i-au auzit povestea, judecatorii au refuzat sa-l creada. VW-ul lui Emanuel Ciofu a fost oprit de politisti pe 7 noiembrie 2019. Soferul a…