Incident în Portul Constanța: S-a scufundat o ambarcațiune sub pavilion ceh Incident in Portul Constanța, sambata dimineața. O ambarcațiune sub pavilion ceh s-a scufundat la doua ore dupa ce a intrat in coliziune cu nava romaneasca Rovina. Intre timp, a fost emis un aviz catre navigatori privind pericolul de navigație in zona, dupa cum au anunțat autoritațile portuare. Impingatorul Michaela s-a scufundat in zona fluviomaritima, in Dana 96 a Portului Constanța, sambata dimineața. Evenimentul s-a produs la ora 5.35, potrivit Ziare.com. Capitania Portului Constanța a fost anunțata ca impingatorul are gaura de apa la babord. Deși au intervenit trei impingatoare care au acționat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

