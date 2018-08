Stiri pe aceeasi tema

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise vineri la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata.…

- Poliția canadiana a anunțat cine este autorul atacului armat din Toronto. Faisal Hussain este barbatul de 29 de ani care a ucis doua fete și a ranit alte 13 persoane dupa ce a deschis focul. Individul avea grave probleme mintale și, din spusele rudelor, a suferit toata viata de despresie si psihoze.…

- Atac armat in Canada. Cel putin 10 oameni, intre care si un copil, impuscati in fata unui restaurant din Toronto. Potrivit Sky News , atacul a avut loc duminica seara, dupa ora 22.00, ora locala. Un barbat a fost ucis de atacator, care la randul lui a fost ucis de polițiști, relateaza presa locala.…

- Un incident armat produs duminica noapte in cartierul grecesc din Toronto s-a soldat cu doi morti, dintre care agresorul care a deschis focul asupra altor persoane, si 13 raniti, a anuntat Mark Saunders, seful po...

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce un barbat a tras numeroase focuri de arma in apropierea sediului unui ziar din orasul Annapolis, din statul american Maryland, informeaza Fox News.