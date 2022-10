Stiri pe aceeasi tema

- Robert Lewandowski s-a dus la vestiarul lui Bayern Munchen dupa ce nemții au caștigat cu Barcelona, scor 3-0, in grupele Champions League. La al doilea meci impotriva lui Bayern de la plecarea din Bavaria, Robert Lewandowski nu a ieșit in evidența. El reușise totuși sa obțina un penalty, anulat ulterior…

- Thomas Muller (33 de ani) a dezvaluit cum a glumit Sadio Mane pe seama revederii bavarezilor cu Robert Lewandwoski, cu ocazia meciului de Liga Campionilor dintre Bayern Munchen și Barcelona, programat in aceasta seara (ora 22:00). Transferat la Barcelona in aceasta vara, Robert Lewandowski iși va revedea…

- Robert Lewandowski (34 de ani) a inscris un hat-trick la debutul sau pentru Barcelona in Champions League, in victoria categorica cu Viktoria Plzen, scor 5-1. Polonezul, a intrat, astfel, in istoria competiției. Robert Lewandowski, cumparat de Barcelona cu cu 45 de milioane de euro de la Bayern Munchen,…

- Dupa 0-0 cu Rayo Vallecano in prima etapa, Barcelona s-a impus pe terenul lui Real Sociedad (4-1), iar Robert Lewandowski a fost omul meciului. Polonezul adus de la Bayern Munchen a marcat primele doua goluri pentru Barcelona, chiar in ziua in care a implinit 34 de ani. Robert Lewandoski, primele goluri…

- Robert Lewandowski, jefuit de ceasul de lux chiar la Barcelona. Atacantul polonez și-a vazut visul cu ochii. El s-a transferat in aceasta vara la clubul catalan dupa opt sezoane petrecute la Bayern Munchen. Golgheterul care va implini 34 de ani, duminica, 21 august, a avut parte de un incident neplacut.…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski s-a aratat "sigur" ca FC Barcelona, clubul la care a sosit in aceasta vara de la Bayern Munchen, va castiga trofee in viitorul apropiat, informeaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Internationalul polonez Robert Lewandowski a calatorit la Munchen, dupa turneul de pregatire al noii sale echipe, FC Barcelona, in Statele Unite, aparent pentru a "explica" fostilor sai sefi si coechipieri de la clubul german de fotbal Bayern Munchen o serie de declaratii controversate facute in presa…

- Bayern Munchen fara Robert Lewandowski (33 de ani) e mai imprevizibila. Antrenorul invinsei RB Leipzig, Domenico Tedesco, e impresionat: „Sagețile lor vin de peste tot”. In iunie, cand a devenit clar ca Robert Lewandowski o va parasi pe Bayern, concurența iși freca mainile. Numarul unu la Borussia Dortmund,…