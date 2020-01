Început de săptămână cu cer noros Saptamana debuteaza cu un cer noros și temperaturi care se incadreaza in normalul perioadei din calendar. Pe valea Mureșului și pe alocuri, ceața insoțita de chiciura este inca prezenta și favorizeaza formarea poleiului. Este puțin probabil sa vedem soarele, mai degraba se arata in zonele de deal și munte. Vantul va sufla slab spre moderat. Temperaturile vor urca cel mult spre 0 grade, inspre dupa-amiaza, dar se vor resimți de -4, iar cele minime se vor incadra intre -2 și -4 garde, insa temperaturile reale se vor simți cu cateva grade mai puține Marți, vremea se incadreaza cam in același… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

