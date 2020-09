Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a evaluat unitațile de invațamant și numarul de elevi/preșcolari aferent. Astfel, s-a decis ca unele școli sa se deschida in scenariul verde- toți elevii la clasa, iar altele, in scenariul galben- copii, prin rotație, acasa. CARE scenariu se aplica fiecarei…

- Mai sunt doua saptamani pana cand parinții vor afla cum vor incepe școala copiii lor. Potrivit secretarului de stat din ministerul Sanatații, Andrei Baciu, pe 7 septembrie direcțiile de sanatate publica vor anunța datele epidemiologice in funcție de care școlile se inscriu intr-unul din cele 3 scenarii:…

- Toate școlile din Alba vor incepe noul an școlar cu elevii in clase, daca actualele condiții privind evoluția epidemiei in județ, se mențin. O spun atat prefectul de Alba, Nicolae Albu, cat și directorul DSP Alba,ALexandru Sinea, contactați de Alba24. Nici un oraș sau comuna nu se regasește in prezent…

- "Este in discuție un scenariu similar cu cel din starea de urgența: parinții vor putea primi un ajutor daca copiii nu pot merge la școala in scenariul roșu. Se lucreaza intr-un grup ministerial la o soluție legislativa corecta", a declarat Klaus Iohannis. Citeste si: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie…

- Președintele Romaniei a facut un anunț important pentru toți elevii. Noul an școlar va incepe in 14 septembrie, iar elevii vor merge efectiv la școala. Se iau in calcul trei scenarii in funcție de numarul bolnavilor din fiecare localitate. Decizia de a inchide școlile și mutarea cursurilor online aparține…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut astazi de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa dupa intalnirea de azi cu membrii guvernului pe tema redeschiderii anului școlar 2020-2021. „Exista trei scenarii, in funcție de numarul de bolnavi dintr-o localitate. Scenariul verde (risc mic…

- Klaus Iohannis a declarat faptul ca pe 14 septembrie va incepe noul an școlar, iar majoritatea elevilor se vor intoarce la ore intr-un regim normal. Au fost elaborate trei scenarii pentru fiecare școala in parte la nivel județean. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an…