Începe faza a doua a antrenamentelor Dupa ce, luni, au efectuat cea de-a treia testare COVID-19, petroliștii au pus capat cantonamentului centralizat de doua saptamani, desfașurat in condițiile stabilite de catre protocoalele medicale in vigoare, cu ședințele de pregatire gazduite de arenele din Strejnic și Pleașa. „A fost ceva inedit si pentru noi, pentru ca nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație. Am stat de dimineața pana seara pe teren cu grupele de jucatori, a fost destul de complicat de organizat antrenamentele, dar am gasit soluții și sunt bucuros ca am incheiat cu bine aceasta perioada”, a spus antrenorul principal… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

