Începe etapa a doua de imunizare anti Covid-19 In Prahova, au fost stabilite centrele de vaccinare si localitatile arondate Nicoleta Dumitrescu La sfarșitul acestei saptamani, mai exact pe 15 ianuarie, incepe a doua etapa de imunizare impotriva COVID-19, ieri, Instituția Prefectului Prahova facand publice centrele de vaccinare in care vor fi imunizate persoanele incluse in aceasta faza. Fața de cele 14 centre de vaccinare amenajate pentru prima etapa de vaccinare, pentru personalul medico-sanitar, care la nivelul județului Prahova a debutat pe 31 decembrie 2020, pentru faza a doua au fost anunțate 37 astfel de centre. Daca unele dintre acestea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

