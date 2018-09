Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 25 august 2018, incepand cu ora 21.30, va asteptam in Piata Ovidiu, la un spectacol eveniment. "Sub semnul Centenarului" celebreaza valorile reale ale Romaniei mari, de acum 100 de ani si din prezent, si reuneste muzica, poezia, traditiile, dansul popular, dansul contemporan si artele vizuale,…

- Iubitorii de adrenalina pot participa in perioada 13-16 septembrie la un curs de caiac organizat pe raul Jiu. Nivelul cursului este 1-2, adica incepator și „preavansat” cum sunt o mare parte de caiaciști de ape repezi din țara. Cursul va fi organizat pe raul Jiu și va ține…

- (update 12:40) „Genți cu mesaje pentru guvernanți. Acțiunea data reflecta solidaritatea cetațenilor din diaspora care vor sa schimbe situația din țara. S-au luat drepturile la vot, dar și la exprimare" (12:25) Un eveniment organizat de tinerii „Occupy Guguța" și „Adopta un Vot" in fața Guvernului Republicii…

- Duminica, 5 august 2018, de la ora 17.00, publicul este invitat in Biserica Neagra la concertul de deschidere al Festivalului International „Musica Kronstadt 2018”- Romania 100. Un ansamblu de suflatori de elita, muzicieni de la Duisburger Philharmoniker, SWR Stuttgart, KEM Berlin, Conservatorul…

- Elitele muzicii clasice se reunesc la a cincea editie a Festivalului „Musica Kronstadt 2018”! In perioada 2 - 9 august 2018, Festivalul International „Musica Kronstadt 2018”, editia a V-a, Romania 100, editie dedicata centenarului Marii Uniri, aduce la Brasov elitele muzicii clasice…

- Iubitorii de film sunt asteptati in perioada 2-8 iulie 2018, la Buzau, unde are loc cea de-a 3-a editie a Festivalului International de Film BUZZ CEE. Festivalul cuprinde o competitie internationala care isi propune sa promoveze productii de calitate realizate de regizori din tarile din regiunea Europei…

- Primul congres internațional de sanatate totala perinatala iși deschide astazi lucrarile la Centrul Internațional de Conferințe de la Sinaia. Zilele acestea, Romania are privilegiul de a gazdui primul congres internațional dedicat sanatații totale perinatale, un eveniment care se va axa primele 1.000…

- Sambata 9 iunie și duminica 10 iunie 2018 Muzeul Satului Banatean va fi plin de culoare, de muzica și de flori. Primul eveniment, cel de sambata, este organizat in parteneriat cu noi de Palatul Copiilor Timișoara, sub denumirea ”Flori in orașul Florilor”. Duminica va avea loc Festivalul Etniilor, eveniment…