Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENIUL ASIGURARILOR SOCIALE. Avand in vedere prevederile Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, CASA JUDEȚEANA DE PENSII ARGES aduce la cunostinta beneficiarilor sistemului public de pensii, urmatoarele modificari la sistemul public de pensii:…

- Cuantumul ajutorului de deces o sa se reduca la 5.380 de lei, incepand cu data de 12 martie, conform unei noi legi. Concret, ajutorul de deces trebuie sa fie cel puțin egal cu caștigul salarial mediu brut. Din moment ce caștigul salarial mediu brut scade, la fel se intampla și cu ajutorul de deces.…

- Conform unei noi legi incepand cu data de 12 martie, cuantumul ajutorului de deces o sa se reduca la 5.380 de lei. Este vorba, mai exact, de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, care a aparut azi in Monitorul Oficial și care se va aplica din 12 martie 2021. Ajutorul…

- Parlamentul a inceput astazi dezbaterea proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Guvernul a transmis marti Legislativului cele doua proiecte de lege. Pana joi dimineața, la ora 10.

- Ajutorul de deces oferit de stat la moartea unui asigurat sau pensionar, dar și la moartea unui membru al familiei unui asigurat sau pensionar, va scadea in 2021, conform unui proiect de lege publicat vineri de Ministerul Finanțelor. Potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat ajutorul de…

- Astfel, ajutorul de deces o sa fie mai mic incepand cu data intrarii in vigoare a proiectului de lege, coborand de la 5.429 de lei, cat a fost in 2020 și cat este momentan pana la stabilirea noului cuantum, la 5.380 lei. Scaderea va fi de 49 de lei. Cu alte cuvinte, cei 5.380 de lei vor fi acordați…

- Avand in vedere stabilirea salariului de baza minim brut pe țara, garantat in plata, la cuantumul de 2.300 lei, Casa Județeana de Pensii anunța urmatoarele modificari: In cazul asiguraților care au incheiate contracte de asigurare sociala conform Legii nr. 263/2010, nivelul minim al venitului lunar…

- Ludovic Orban, liderul PNL, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat, astazi, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…