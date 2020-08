Stiri pe aceeasi tema

- Se intervine asupra trotuarelor pe strada Farului iar pe strada Ion Ratiu, se decoperteaza zona carosabila pentru a fi imbracata in asfalt.Primaria Constanta anunta ca pe tronsonul delimitat de strada Mircea cel Batran si bulevardul Tomis vor avea loc lucrari de frezare si de asfaltare a carosabilului.Pe…

Intreaga zona se transforma prin Proiectele Urbane. Este important de menționat ca in acest areal au fost realizate și lucrari de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare și a rețelelor de...

- Laptareselor, Lenin, Regina Maria sau Bernath Andrei. Sunt doar cateva dintre denumirile strazilor din Buzau aproape necunoscute generației de astazi, deoarece au fost schimbate de-a lungul timpului prin decizii ale administrațiilor de la Palatul Comunal. Fie ca erau unor oameni politici comuniști,…

- Avand in vedere ca in oraș avem foarte multe strazi neasfaltate sau asfaltate și ulterior sparte, taiate și peticite, iar cei care ne conduc viseaza cai verzi pe pereți, uitand efectiv de nevoile de baza ale cetațenilor, cred ca avem nevoie de un SISTEM DE MANAGEMENT AL ASFALTARII in oraș dar și de…

In cursul zilei de ieri subsolul unei case de pe strada Panait Cerna din Turda a fost inundat ca urmare a fenomenelor meteo extreme.

- In vederea remedierii unei avarii survenite la rețeaua de transport a apei potabile, Apa Nova Ploiești va intrerupe alimentarea cu apa, joi 11 iunie, incepand cu ora 23:00, in cartierul Democrației. Vor fi afectate blocurile D, E, F, G1 și G2 din strada Democrației, blocurile J8 și J9 din strada Jianu,…

13 familii stau fara apa, pe strada Nicolae Teclu nr. 2. De fapt, nu au avut apa niciodata, dar de vreo doua luni luau dintr-un canal din zona, numai ca s-a inchis acea sursa. Ei solicita ajutorul,...

Lucrarile de reabilitare și modernizare ale strazii Alexandru Ioan Cuza sunt in plina desfașurare. Dupa reabilitare, strada va face legatura cu intrarea/ieșirea din Turda.