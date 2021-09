Incendiu violent pe autostradă. Un camion plin cu mobilă a fost distrus de flăcări Un incendiu violent a avut loc in Cluj, acolo unde un camion plin cu mobila a fost distrus complet de flacari, in timp ce se afla pe autostrada. Camion distrus de flacari Imaginile de la fața locului au fost surprinse de catre un alt șofer. Se poate observa cum flacarile au cuprins in totalitate autoutilitara […] The post Incendiu violent pe autostrada. Un camion plin cu mobila a fost distrus de flacari appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

