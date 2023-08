Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca pompierii au fost chemați la un incediu izbucnit in subsolul unei cladiri dezafectate de pe Calea... The post Ard deșeurile in subsolul unei cladiri dezafectate din fosta Indagrara. Pompierii au evacuat doua persoane appeared first on Special…

- Un incendiu a izbucnit la Indagrara. Doi barbați au fost transportați la spital. „Un incendiu a izbucnit in subsolul unei cladiri dezafectate din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu – fosta cladire Indagrara. Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad…

- Un microbuz și o mașina s-au ciocnit luni, 28 august, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun din județul Constanța. In urma impactului, șase persoane au fost ranite, una fiind dusa la spital cu elicopterul SMURD, potrivit unui comunicat transmis de ISU Constanța.La fata locului s-au deplasat…

- “La fața locului 6 persoane sunt evaluate de catre echipajele medicale. Dintre cele 6 persoane evaluate, 4 au fost transportate la spital, iar 2 au refuzat transportul. Concomitent au fost asigurate și masurile de prevenire și stingere a incendiilor”, se arata intr-un comunicat al reprezentanților ISU…

- “La fața locului 6 persoane sunt evaluate de catre echipajele medicale. Dintre cele 6 persoane evaluate, 4 au fost transportate la spital, iar 2 au refuzat transportul. Concomitent au fost asigurate și masurile de prevenire și stingere a incendiilor”, se arata intr-un comunicat al reprezentanților ISU…

- Accident de circulație, in noaptea de duminica spre luno, pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, cinci persoane au ajuns la spital. „In noaptea de 4 spre 5 iunie, in jurul orei 0:15, un tanar de 24 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel…

- Un barbat in varsta, de 21 de ani, a condus un microbuz pe DN 6, in localitatea Belinț, iar la un moment dat a parasit partea carosabila și a lovit un cap de pod. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala…