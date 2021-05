Stiri pe aceeasi tema

- O pensiune din Eforie Sud a fost cuprinsa de flacari. Pompierii acționeaza chiar in aceste momente pentru lichidarea incendiului. Focul a izbucnit la podul pensiunii, iar la fața locului se afla mai multe autospeciale de stingere, o autoscara, dar și un echipaj SMURD. Cel mai probabil incendiul a pornit…

- Pentru prima oara in ultimii ani, autoturismele cu turisti care si-au programat minivacanta de Paste in Delta au facut, vineri, coloane de kilometri la intrarea in municipiul Tulcea, iar Politia Rutiera a suplimentat echipajele din trafic. Seful de cabinet imputernicit din cadrul Inspectoratului…

- Aproximativ 35.000 de turisti sunt asteptati sa soseasca pe litoral in minivacanta de Paste si 1 Mai, iar acestia trebuie sa respecte masurile de prevenire a raspandirii virusului Sars-Cov-2. Cluburile vor fi inchise in aceasta perioada, circulatia nu va fi permisa dupa ora 22.00, cu exceptia noptii…

- Rata de infectare din București a scazut sub 3 la mia de cazuri, de la 3,09 in ziua precedenta, astfel incat Capitala iese din zona roșie.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va fi convocat, cel mai probabil, la 48 de ore dupa ce rata de infectare a scazut sub 3 cazuri la mia…

- Clubul Nautic Roman (CNR), in colaborare cu Direcția Județeana pentru Sport si Tineret (DSTJ) Constanța, organizeaza vineri, 23 aprilie, de la ora 15.00, o vanatoare de oua pentru sportivii legitimati, pe lacul Techirghiol, informeaza directorul executiv al clubului, Gulbin Amet. Iepurașul de Paște…

- Un cablu electric a luat foc in aceasta seara, 27 martie 2021, in zona peco OMV de la sensul giratoriu de langa Oxford, in Constanta.Potrivit primelor informatii, pompierii au fost solicitati sa intervina la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu Aurel Vlaicu, acolo unde un cablu electric…

- Un alt incendiu a avut loc, in cursul serii trecute, tot la Constanta, insa de aceasta data intr-un apartament situat la subsolul unui bloc. Pompierii au decis sa trimita la interventie un echipaj cu autoscara, desi acest utilaj nu era necesar in aceasta situatie. Focul a izbucnit intr-un apartament…

- Un nou incendiu, in aceasta seara, la Constanța, la nici 48 de ore de la tragedia in care o femeie a cazut de la etajul 6, in lipsa unei mașini de intervenție cu autoscara. Citește și: SURSE - Cine ar putea fi noul Avocat al Poporului: negocieri dure in coaliție Focul a izbucnit intr-un…