Incendiu la o locuință din Vârtoapele de Jos/ O bătrână a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței Incendiu la o locuința din Vartoapele de Jos/ O batrana a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței in Eveniment / on 15/12/2019 at 19:12 / O batrana de 82 de ani, din Vartoapele de Jos, a suferit arsuri la nivelul feței și a fost transportata la spital, pentru ingrijiri medicale de specialitate, dupa ce locuința sa a fost cuprinsa de flacari. Din primele informații, se pare ca incendiul a fost provocat de un scurcircuit la cablul de alimentare al televizorului. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede, cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o ambulanța SMURD,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

