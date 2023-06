Incendiu la Beliu: arde hala unei firme din zonă Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma la o hala a unei firme din Beliu. Din fericire, nu sunt victime. Pompierii intervin cu mai multe echipaje pentru stingerea focului. „Incendiu izbucnit la o hala a unui operator economic din localitatea Beliu. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de […] The post Incendiu la Beliu: arde hala unei firme din zona first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Incendiu la Beliu: arde hala unei firme din zona appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

