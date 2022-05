Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la un apartament dintr-un bloc din municipiul Brasov. Peste 50 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri, iar mai multi adulti si copii sunt evaluati medical, potrivit site-ului local My Tex . Focul a izbucnit la un apartament dintr-un…

- Un incendiu de proporții a avut loc la un bloc cu 10 etaje din Sectorul 5, in București. Mai multe persoane au parasit zona, iar alte zeci au fost evacuate de pompieri. Flacarile s-au extins rapid de la etajul doi pana la ultimul etaj .

- Mobilizare in randul pompierilor, in seara primei zile de Paști, pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs pe fondul unei deflagrații. Alerta s-a dat de la internatul unui liceu hunedorean. Totul s-a intamplat duminica seara, in internatul Liceului Tehnologic din Calan. A fost vorba despre o explozie…

- Cabana arde generalizat pe aproximativ 200 de metri patrați.Nu sunt anunțate victime. Pompierii intervin pentru localizare și lichidare.Se acționeaza cu patru autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanța.15 persoane s-au autoevacuat.

- Incendiu, acum, la un apartament situat la etajul 1, al unui bloc de locuințe de pe strada Lanii, din municipiul Brasov. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, o autoscara și un echipaj SMURD. Incendiul este localizat și se lucreaza la lichidarea acestuia. S-au evacuat aproximativ…

- Pompierii intervin vineri dimineata pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc din zona Doamna Ghica, din Bucuresti. 11 persoane din apartamentele invecinate au fost evacuate.

- Pompierii baimareni au fost solicitati in noaptea de luni spre marti 21/22 martie pe strada B.Șt. Delavrancea Baia Mare. Patru echipaje ale pompierilor militari, echipaje medicale TIM SMURD și ale ambulanței s-au deplasat la fata locului. Au rezultat doua victime, care au fost transportate la spital.…

- Sapte persoane au fost evacuate in urma unui incendiu care a avut loc la etajul al treilea al unui bloc de locuinte din Deva, din primele verificari pompierii militari apreciind ca focul a pornit de la o lumanare uitata aprinsa, a informat, miercuri, ISU Hunedoara, potivit Agerpres. Fii la…