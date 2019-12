Incendiu într-o benzinărie dezafectată din vestul țării S-a dat alerta in aceasta dimineața, pentru stingerea unui incendiu. Pompierii au intervenit de urgența pentru a lichida flacarile pornite la o benzinarie dezafectata din comuna aradeana Vinga, aflata in apropiere de localitatea Orțișoara, din Timiș. Nu se cunoaște momentan motivul din care au pornit flacarile. Pompierii intervin in aceste momente pentru stingerea incendiului din […] Articolul Incendiu intr-o benzinarie dezafectata din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Acoperisuri luate de vant, un drum blocat, masini avariate: Vant violent in vestul țarii Cinci masini au fost avariate in orașul Hunedoara, dupa ce bucati din acoperisurile unor blocuri au fost smulse de vant si au cazut peste autoturisme. Pompierii au mai intervenit, in noaptea…

- Cinci masini au fost avariate in orașul Hunedoara, dupa ce bucati din acoperisurile unor blocuri au fost smulse de vant si au cazut peste autoturisme. Pompierii au mai intervenit, in noaptea de marți spre miercuri, pentru indepartarea unor copaci cazuți pe carosabil, care au blocat un drum.Potrivit…

- Intervenție de urgența a pompierilor, in vestul țarii, pentru stingerea unui incendiu ce putea sa aiba proporții catastrofale. Flacarile au pornit la un depozit de carbune din Vulcan, insa salvatorii au reușit sa le stinga inainte de a se extinde. Pentru stingerea incendiului de la depozitul de carbune…

- Locuitorii din vestul țarii nu vor scapa de vant. Meteorologii au emis un nou cod galben de vreme rea și anunța ca vantul va continua sa sufle cu putere, pe parcursul nopții, in cinci județe din vestul țarii. Se afla sub cod galben de vant județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Bihor. Sunt…

- Pompierii de la ISU Alba intervin miercuri, 23 octombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in zona Buces – Vulcan. Pentru stingerea focului a fost solicitata si aprobata interventia unui avion Spartan.

- Alerta maxima pentru pompierii militari din Timișoara dupa ce un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la una dintre cladirile din complexul Isho care se construiește pe bulevardul Take Ionescu. Imediat au plecat la fața locului șapte autospeciale de stingere, doua autoscari mecanice de lucru…

- Un depozit cu 2.000 de tone de cereale și un tractor au ars in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Santana, din județul Arad. Pompierii intervin și duminica dimineața pentru stingerea ultimelor focare. Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit in jurul orei 2.00, in noaptea…

- Un spectaculos accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe DN69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Incidentul s-a produs intre localitațile aradene Șagu și Vinga unde, din motive inca necunoscute, un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina in afara…