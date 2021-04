Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit intr-un magazin cu haine din București. Pompierii se afla la fața locului și au izolat zona. Incendiu a izbucnit miercuri intr-un magazin din Piața Veteranilor din București. Potrivit pompierilor, unitatea comerciala are aproximativ 150 de metri patrați și nu exista…

- Politistii efectueaza, luni, 24 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Actiunea de protest de la metrou este ilegala, perturba ordinea publica si impiedica desfasurarea in conditii normale a transportului de calatori in Bucuresti, susține reprezentanții companiei Metrorex. Și Poliția Capitalei face verificari cu privire la legalitatea protestului. Metrorex isi rezerva…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de scandalul din judetul Timis, referitor la carantinarea forțata de la nivel central, spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. “Dumnezeii luptei cu COVID-19, detinatorii adevarului absolut de…

- Joi, la ora 21.22, se implinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Bucuresti, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti. In prezent, in Bucuresti sunt consemnate 356 de cladiri aflate in clasa l de risc seismic si 370 incadrate…

- Scandal imens la un incendiu izbucnit in București, noaptea trecuta. Un incendiu s-a extins cu repeziciune și a cuprins cinci case. Proprietarii au povestit ca pompierii au intarziat și cand au sosit nu aveau apa, informeaza Antena 3. Proprietarii caselor arse acuza ca pompierii au ajuns la fața locului…

- De luni, directorii unitaților de invațamant și profesorii vor avea in sarcina respectarea tutror masurilor impuse prin ordinul comun al Ministerelor Educației și Sanatații privind normele sanitare in timpul desfașurarii orelor de curs. Totul trebuie sa fie ca la carte, mai ales ca prefectul Capitalei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane ii avertizeaza pe șoferi ca pe autostrada A3 București – Ploiești sunt porțiuni acoperite cu polei, un fenomen meteo extrem de periculos pentru siguranța rutiera. Sambata dimineața au avut loc deja trei accidente provocate de polei in zona…