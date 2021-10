Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la o manastire din Agigea, judetul Constanta, focul manifestandu-se la o cladire pentru cazare. La fața locului intervin 15 autospeciale de pompieri.

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperișul unei cladiri a Manastirii Izvorul Tamaduirii, din Agigea, județul Constanța, pentru stingerea focului fiind chemați in sprijin și pompieri din...

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in Agigea, judetul Constanta.Incendiu la o manastireConform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu la o manastire din zona DEDEMAN din Agigea, judetul Constanta.UPDATEConform…

- Incendiu in Capitala. Potrivit informațiilor preliminare, arde oficiul unei poligrafii de pe strada Feredeului 4 din Chișinau. Cinci echipaje de pompieri sunt acum la fața locului. Fumul dens se vede din departare.

- Incendiu de proporții in Mehedinți! Flacarile mistuitoare au luat prin surprindere locuitorii zonei. Alarmați de focul violent care le amenința gospodariile, aceștia au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit imediat mai multe autospeciale, care inca se lupta cu flacarile mistuitoare extins rapid…

- Incendiu in Vama Veche In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Vama Veche, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o pensiune produs pe strada Principala. Interventia se afla in desfasurare. Sursa…

- Incendiu la un autoturism, produs pe bulevardul 1 Decembrie, vis a vis de Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit ieri dupa-amiaza intr-un bloc de locuit de pe strada Cuza-Voda din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit informațiilor, angajații IGSU au fost sesizați in jurul orei 17:20.