Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina la un incendiu in localitatea Eforie Nord.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta, incendiul se manifesta la o casa din localitatea Eforie Nord, de pe strada MarasestiUPDATE Conform pompierilor, incendiul a fost localizat,…

- Un batran de 81 de ani a murit iar sotia lui a ajuns la spital intoxicata cu fum, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta lor din municipiul Dragasani, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea.Potrivit pompierilor valceni, focul s a declansat sambata dimineata,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina marti seara la un accident rutier in localitatea Eforie.Conform primelor date furnizate de salvatori ar fi vorba de un biciclist care a intrat in coliziune cu un TIR, pe strada Traian…

- 20 de persoane au murit inecate pe litoral in ultimele doua luni, dintre care 14 in Marea Neagra, patru in Dunare și doua in lacuri. In aceeași perioada, echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgența Constanța au asistat medical aproape 2.500 de persoane, cele mai multe in stațiunile Costinești,…

- Barbatul din București a fost scos din valuri inconștient. Tragedia s-a petrecut sambata, 27 august, in zona plajei Eden din stațiunea Neptun. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea. In sprijinul acestora, pe plaja Neptun s-a deplasat și…

- Inca doua persoane aflate pe litoral au murit astazi, dupa ce au fost scoase din apa de salvamari, informeaza presa locala din Constanta. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina luni in statiunea Eforie Nord, unde doua persoane au fost scoase din apa marii. Cele doua victime…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina in noaptea de sambata spre duminica la Eforie Sud, la un accident rutier. Conform apelului 112, ar fi fost implicate 2 autoturisme, rezultand trei victime constiente, la Eforie Sud, in…

- Un grav accident de circulație a fost inregistrat joi dimineața pe Autostrada 1, acolo unde, in urma incidentului in care au fost implicate șapte mijloace de transport, un om a murit, iar alți cinci au ajuns la spital. Pompierii de la ISU Giurgiu, care au intervenit in acest caz, anunța ca un barbat…