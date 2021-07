Un incendiu uriaș a avut loc la un service auto din municipiul Botoșani. Misiunea pompierilor a fost cu atat mai dificila cu cat in garaj se aflau patru mașini, care au ars ca niște torțe. Doua ore s-au chinuit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani sa stinga valvataia. Salvatorii au venit cu trei autospeciale […] The post Incendiu de proporții in Botoșani. Pagubele sunt uriașe: patru mașini facute scrum (VIDEO) first appeared on Ziarul National .