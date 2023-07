Incendiu de furaje la un depozit din localitatea Albești Un incendiu care a izbucnit la un depozit in localitatea Albesti a mistuind aproximativ 60 de tone de furaje in flacarile inspaimantatoare. ”Alarma a fost data de un localnic, iar la fata locului s-au deplasat imediat un echipaj de interventie de la Garda de Interventie Trusesti cu o autospeciala de stingere, dar si membrii serviciului voluntar din comuna”, precizeaza ISU Botosani. Pompierii au intervenit prompt la un incendiu izbucnit intr-un depozit de furaje, constatand cu ingrijorare ca flacarile s-au extins și la o anexa aflata in apropiere. In timp ce echipajele de intervenție se straduiau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Zeci de tone de furaje și o bucatarie de vara s-au facut scrum la Albești Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Trușești intervin pentru a stinge un incendiu la un depozit de furaje in localitatea Albești. Alarma a fost data de un localnic, iar la fața locului s-au deplasat imediat un echipaj…

- Un alt incendiu de proporții a izbucnit in Romania, marți seara. Flacarile s-au aprins intr-o zona de vegetație din Constanța, aproape de spitalul penitenciarului. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge incendiul devastator și elimina orice pericol in ceea ce ii privește pe oameni.

- Pompierii au fost solicitați azi-noapte la trei incendii pe raza județului. In Rebra, o casa situata intr-o zona greu accesibila a ars din temelii. Azi-noapte, aproape de ora 22.00, pompierii au fost solicitați sa stanga un incendiu izbucnit la un atelier de tamplarie. Atelierul era situat pe Valea…

- Un numar de 70 de persoane au fost evacuate preventiv in timpul nopții de vineri spre sambata din cauza unui incendiu care a izbucnit la un bloc din Sibiu, informeaza Turnul Sfatului.Focul a izbucnit la o boxa din subsolul blocului cu 10 etaje. Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au ajuns doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, 7 iulie, intr-un azil de batrani din orașul italian Milano. In consecința, șase persoane au decedat și alte 81 au fost ranite. Flacarile au izbucnit la miezul nopții. In momentul incendiului se aflau 173 de persoane in interiorul cladirii. Decedate…

- Pompierii din Valcea au intervenit duminica seara pentru evacuarea apei din mai multe zone din județ, unde au avut loc inundații. Ploile abundente cazute duminica seara au provocat inundatii in unele zone din judetul Valcea. La Dragasani, pe strada Tudor Vladimirescu, doua autoutilitare au ramas blocate…

- Un puternic incendiu a izbucnit la biserica veche si la un corp de chilii, ce apartin Manastirii din Podu Cosnei, anunța ISU Suceava. Flacarile se manifesta la nivelul acoperisurilor, cu pericol de propagare la cele doua constructii. S-au deplasat la fata locului pompierii militari, cu 8 autospeciale…

- Pompierii mehedinteni cerceteaza cauza incendiului de la un service auto, care s-a petrecut ieri pe bulevardul Nicolae Iorga, din Drobeta Turnu Severin.Astazi, specialiști din cadrul ISU Mehedinți s-au deplasat la locul evenimentului in vederea cercetarii cauzei probabile de izbucnire a incendiului.…