Pompierii militari au fost alertați azi-noapte, in jurul orei 23.15, de izbucnirea unui incendiu la o casa din municipiul Codlea. S-au deplasat la fata locului 2 autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si doua echipaje SMURD. S-a intervenit pentru stingerea incendiului care se manifesta la acoperisul casei. „Un barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit spanzurat in curtea locuinței. S-a incercat resuscitarea acestuia dar din pacate personalul medical nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viata si a fost declarat decedat. Soția barbatului decedat a suferit un atac de panica si i s-a acordat…