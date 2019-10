Stiri pe aceeasi tema

- Numit ''Easy Fire'', incendiul a izbucnit in jurul orei 6:00 in Simi Valley, la nord-vest de Los Angeles, inainte de a se raspandi pe mai mult de 500 de hectare pana in a doua parte a zilei, potrivit autoritatilor locale. Aproximativ 30.000 de persoane din 7.000 de locuinte au primit ordin…

- Intr-o inregistrare video se observa o creanga care se rupe dintr-un eucalipt, cade pe liniile de inalta tensiune si declanseaza incendiul, in zona de nord a Sepulveda Boulevard, a declarat Garcetti. Spre deosebire de marile companii furnizoare de electricitate Pacific Gas & Electric (PG&G)…

- Incendiul ''Getty'' a fost declansat de o creanga ce a cazut pe liniile de inalta tensiune, a anuntat primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, in cadrul unei conferinte de presa organizate marti seara, relateaza DPA si Reuters potrivit Agerpres Intr-o inregistrare video se observa o creanga care…

- Intregul stat american California, situat in vestul tarii si afectat in ultimii ani de incendii devastatoare si uneori letale, a fost plasat duminica in stare de urgenta de guvernatorul sau. Pe dealurile din nord-vestul Los Angeles-ului, la portile celebrului cartier Bel Air si ale faimosului…

- Autoritațile din California au emis un nou ordin de evacuare, în contextul în care incendiile, care au provocat caderi de curent masive, continua sa se raspândeasca, scrie BBC. Ordinele, care acopera regiuni intinse din orașul Santa Rosa, obliga tot mai mulți locuitori sa își…

- Potrivit Biroului Serifului din comitatul Sonoma, Pacific Gas and Electric Co. (PG&E), unul dintre principalii furnizori de energie electrica din California, a inceput sa opreasca furnizarea curentului electric in cea mai mare parte a comitatului, informeaza Agerpres."O intrerupere…

- Pompierii din California, sustinuti de scaderea intensitatii vantului, au pornit vineri ofensiva impotriva a doua incendii de proportii, izbucnite in zone diferite ale statului american, unul conducand la evacuarea a 50.000 de locuitori din suburbiile orasului Los Angeles, iar celalalt mistuind comitatul…