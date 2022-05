Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa alaturi de omologul german, ca Romania susține propunerea Comisiei Europene de renunțare la importurile de petrol rusesc, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cumparatorii europeni au majorat sambata oferta pentru furnizarea de gaz rusesc prin Ucraina, in ciuda faptului ca in weekend cererea din industrie din motive obiective ar trebui sa scada, informeaza INTERFAX. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Paza de coasta din Grecia a anuntat marti ca a arestat un petrolier rusesc in largul insulei Evia, in cadrul sanctiunilor aplicate Rusiei de Uniunea Europeana, transmite Reuters. Luna aceasta, ca reactie la invazia rusa in Ucraina, UE a interzis accesul navelor rusesti in porturile europene, cu cateva…

- Guvernul britanic a comandat o expertiza privind exploatarea gazelor de șist, afirmand ca toate opțiunile de aprovizionare cu energie ar trebui sa fie luate in considerare, avand in vedere creșterea prețurilor la petrol și gaze, exacerbata de invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Ministrul de Finante al Frantei Bruno Le Maire a declarat ca tara se va concentra indeaproape pe efectele invaziei Rusiei asupra Ucrainei inainte de a-si revizui previziunile de crestere economica, scrie Bloomberg, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape toate economiile vad deja o scadere a comertului international, in urma perturbarilor generale de invazia Rusiei in Ucraina, conform unui raport publicat luni de Institutul Kiel pentru economie mondiala din Germania, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intensificarea razboiului din Ucraina impinge investitorii sa iasa din actiunile europene ca niciodata pana acum, pe fondul cresterii riscurilor de inflatie, potrivit analistilor Bank of America Corp, citati de publicatia americana Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Romaniei susține, in contextul razboiului din Ucraina, ca dependența de gazul rusesc la nivel european trebuie terminata. Klaus Iohannis considera ca soluția la gazul rusesc e energia alternativa și energia nucleara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…