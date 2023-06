Stiri pe aceeasi tema

- Musk ar urma sa se intalneasca cu inalti oficiali chinezi si sa viziteze fabrica Tesla din Shanghai, au spus doua dintre surse. Nu a fost imediat clar cu cine se va intalni Musk si ce vor discuta. Persoanele cu informatii despre calatorie au refuzat sa fie numiti, deoarece problema este privata. Tesla…

- Compania chineza Jilin Jinguan Electric Co Ltd, cotata la Shenzhen, a semnat un memorandum de ințelegere pentru a construi un drum intre Iran și Rusia, dar și pentru construcția de noi instalații energetice, a declarat miercuri compania.Compania intenționeaza sa construiasca 70 de stații de stocare…

- Este in interesul Uniunii Europene sa mentina o cooperare "stabila si constructiva" cu China, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, in timp ce Grupul celor sapte cele mai puternice economii ale lumii (G7) s-au reunit la Hiroshima (Japonia) pentru a discuta despre "coercitia…

- Știrea, conform careia in accidentul feroviar si-ar fi pierdut viata 9 lucratori in constructii dintr-un oras al provinciei Gansu (nord-vestul Chinei) a fost accesata de peste 15.000 de ori dupa ce a fost postata in social media la 25 aprilie, conform politiei din Pingliang, scriu Reuters și Agerpres.Noile…

- Un barbat din provincia Gansu s-a folosit de chatbot-ul ChatGPT pentru a relata un fals accident de tren, devenind prima persoana arestata in China pentru folosirea cu rea intentie a unui program de inteligenta artificiala, transmite miercuri Reuters, potrivit Agerpres.Stirea, conform careia in accidentul…

- Preturile petrolului au scazut marti, retragandu-se dupa castigurile puternice din ultimele doua sesiuni de tranzactionare, din cauza datelor slabe despre importurile Chinei si a ingrijorarilor cu privire la cresterea economica din SUA, turbulentele din sectorul bancar si discutiile de la Washington…

- China a declarat joi ca este nevoie de 'vigilenta ridicata' in fata 'expansiunii spre est' a NATO, dupa un articol de presa potrivit caruia Alianta intentioneaza sa deschida un birou in Japonia pentru a facilita consultarile cu partenerii din regiune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.NATO are…

- Producatorul auto al miliardarului Elon Musk va deschide uzina in al treilea trimestru din acest an si va incepe productia in al doilea trimestru al anului 2024, a informat Xinhua, la o ceremonie de semnare a unui acord in acest sens la Shanghai. Completand o uriasa fabrica auto existenta din Shanghai,…